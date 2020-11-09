«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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09.11.2020 в 13:23
06.11.2020 в 12:34
05.11.2020 в 14:56
03.11.2020 в 15:34
02.11.2020 в 15:30
02.11.2020 в 16:25
02.11.2020 в 14:45
29.10.2020 в 12:20
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.11.2020
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В Прикамье запущено смс-уведомление о результатах тестов на COVID-19
В Гордуме подписано решение о прекращении полномочий спикера Юрия Уткина
За сутки в Прикамье выявлено 193 новых случая COVID-19
Пермь попала в рейтинг самых "мистических" городов России
Пермяков предупредили об ухудшении погодных условий
Болельщикам разрешили посещать матчи профессиональных клубов
Внук похитил у бабушки более 500 тысяч рублей и купил себе машину
Дело о зоопарке: Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей
В департаменте транспорта администрации Перми напомнили об ответственности за безбилетный проезд
Объявлен сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района
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