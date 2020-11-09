В Прикамье запущено смс-уведомление о результатах тестов на COVID-19
«Для того чтобы получить результат по смс, заболевшему необходимо уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, актуализировать свой сотовый. При этом информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о о дальнейших действиях заболевшего» - поясняли организаторы системы уведомления в Медицинском информационно-аналитическом центре Пермского края (МИАЦ)Сейчас в Пермском крае ежедневно выполняется порядка 8 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. На первом этапе смс-уведомления смогут получать 20% заболевших. После подведения предварительных итогов и выполнения необходимой корректировки доля получателей будет увеличена.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Гордуме подписано решение о прекращении полномочий спикера Юрия Уткина
За сутки в Прикамье выявлено 193 новых случая COVID-19
Пермь попала в рейтинг самых "мистических" городов России
Пермяков предупредили об ухудшении погодных условий
Болельщикам разрешили посещать матчи профессиональных клубов
Внук похитил у бабушки более 500 тысяч рублей и купил себе машину
Дело о зоопарке: Илья Козырев вышел из СИЗО под залог в два миллиона рублей
В департаменте транспорта администрации Перми напомнили об ответственности за безбилетный проезд
Объявлен сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района
В краевом фонде капитального ремонта подвели промежуточные итоги реконструкции Комсомольского проспекта
Добавить комментарий: