В Прикамье запущено смс-уведомление о результатах тестов на COVID-19. Пока сервис работает в тестовом режиме на исследованиях, проводимых в шести лабораториях. В выходные смс-уведомления начали получать жители, чьи тесты исследовались в лаборатории Краевой клинической больницы, центра СПИДа, Краевой клинической инфекционной больницы, Пермской краевой станции переливания крови, Центра гигиены и эпидемиологии (Роспотребнадзор) и ООО «Централизованная клиника-диагностическая лаборатория» (Киров). Количество лабораторий планируется увеличить.«Для того чтобы получить результат по смс, заболевшему необходимо уточнить у врача, который делает мазок, в какой лаборатории будет проходить исследование, актуализировать свой сотовый. При этом информация о положительном результате будет автоматически отображаться в личном кабинете сервиса «К врачу», а в смс будет дана ссылка на инструкцию о о дальнейших действиях заболевшего» - поясняли организаторы системы уведомления в Медицинском информационно-аналитическом центре Пермского края (МИАЦ)Сейчас в Пермском крае ежедневно выполняется порядка 8 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию. На первом этапе смс-уведомления смогут получать 20% заболевших. После подведения предварительных итогов и выполнения необходимой корректировки доля получателей будет увеличена.