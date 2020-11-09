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В Гордуме подписано решение о прекращении полномочий спикера Юрия Уткина
Первый вице-спикер Пермской городской думы Дмитрий Малютин подписал решение о сложении полномочий председателя представительного органа Юрия Уткина. Об этом сообщает издание "Коммерсант-Прикамье". Напомним, на заседании 27 октября депутаты заявили о недоверии Юрию Уткину и приняли решение о его отставке. Эту инициативу поддержали 32 из 34 участвовавших в заседании народных избранников. У председателя было 10 дней на подписание данного решения, однако он отказался утверждать документ. После чего, депутаты разрешили подписать документ первому заместителю председателя думы Дмитрию Малютину, исполняющему обязанности спикера. Юрий Уткин продолжит работать депутатом на постоянной основе.
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