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За сутки в Прикамье выявлено 193 новых случая COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 15 158. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 8 ноября – 1,08).
Из 193 новых инфицированных – 80 мужчин, 108 женщин и 5 детей (3 мальчика и 2 девочки). 118 (62%) из них - работоспособного возраста (19-65 лет). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 34 человека, 85 человек в возрасте 45-65, 69 человек старше 65 лет.Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 4 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 437 человек. Еще 289 человек скончались от сопутствующих заболеваний.
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