Пермь попала в рейтинг самых "мистических" городов России. Исследование среди жителей 22 городов страны проводило независимое агентство Zoom Market. Его сотрудники задавали людям четыре вопроса: «Как вы относитесь к мистике?», «Верите ли в существование потусторонних сил?», «Сталкивались ли вы или ваши знакомые с потусторонними силами? С какими?».В результате выяснилось, что больше всего в существование потусторонних сил верят жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Брянска. Пермь оказалась в списке из 22 городов на 9 месте. Менее всего верят в мистику жители Казани, Махачкалы и Москвы.