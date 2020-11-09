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Пермь попала в рейтинг самых "мистических" городов России
В результате выяснилось, что больше всего в существование потусторонних сил верят жители Воронежа, Санкт-Петербурга и Брянска. Пермь оказалась в списке из 22 городов на 9 месте. Менее всего верят в мистику жители Казани, Махачкалы и Москвы.
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