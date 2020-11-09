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Пермяков предупредили об ухудшении погодных условий
Спасатели рекомендуют ограничить пребывание на улице во время непогоды. Пермяков просят соблюдать правила дорожного движения, не приближаться к деревьям и незакрепленным конструкциям, не парковать автомобили возле них, а также воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
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