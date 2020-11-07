В краевом фонде капитального ремонта подвели промежуточные итоги реконструкции Комсомольского проспекта

В краевом фонде капитального ремонта подвели промежуточные итоги большой реконструкции Комсомольского проспекта. К 300-летию Перми, к 2023 году должны привести в порядок все дома, аллею, остановки и пешеходную часть.Кровли сверкают новеньким цинком, ниже — новые стропила и утеплитель. Так что старые чердаки и крыши на Компросе после ремонта выглядят просто винтажно. Для человека прохожего глаз радует именно свежеокрашенный фасад.Дмитрий Федоров, ведущий инженер компании-подрядчика: "Ремонт трещин, ремонт балконных плит, ремонт карнизов. На данном доме выполнено шагреневое покрытие, это красивый декоративный вид, это восстановление исторического облика".И все — с сохранением прежнего, исторического облика. Такими дома на Комсомольском проспекте должно быть видели и тогда, в 1970-м, когда велась эта съемка с вертолета. Восстановление велось с учетом множества мелочей.Весь ремонт — фасады, крыши и фундаменты выполняется за счет средств городской казны и Фонда капитального ремонта в рамках подготовки к 300-летию Перми. Всего, к этому сроку планируется отремонтировать 71 дом только на Комсомольском проспекте. Ремонт всех фасадов оплачивает город — это один миллиард рублей, цена всех работ — 1,5 миллиарда.Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта: "Основной упор делаем на 2021 год, там порядка 25 домов отремонтируем фасады, часть домов у нас находится в проектировании".Сезон ремонта фасадов практически завершен - на термометре стойкий минус и большинство работ вести нельзя. На зиму отнесены крыши и подготовка фасадов. Но в итоге — Комсомольский проспект должен получить единый стиль. Необходимость использования комплексного подхода к преображению улицы не раз отмечал губернатор края Дмитрий Махонин. И это становится возможным за счет новых тротуаров, фонарей, скамеек, решеток на аллее и конечно - новых фасадов.На вопросы о долговечности таких фасадов отвечают в Фонде капитального ремонта. Старая штукатурка отбивается здесь до кирпича, затем укладывается новая, грунтуется и лишь потом красится. По таким технологиям на Комсомольском проспекте и прилегающих улицах в этом году отремонтировано семь домов, до конца года планируется сдать еще три дома.