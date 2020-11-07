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В Перми состоялась приёмка улицы Тихой
6 ноября комиссия осмотрела отремонтированный участок улицы Тихой, объект был благоустроен с соблюдением всех необходимых норм и требований. Сейчас он принят в эксплуатацию. Кроме того, на пересечении улицы Николая Островского и Тихой был смонтирован новый светофор для более удобного выезда автомобилей с улицы Тихой и обеспечения безопасности пешеходов на данном участке.
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