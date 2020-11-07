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В Перми состоялась приёмка улицы Тихой

Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, состоялась приёмка улицы Тихой, ведущей к спортбазе «Летающий лыжник». В районе на средства экономии, сложившейся в ходе торгов по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», обновили участки на двух улицах – Малой Ямской и Тихой. На участке улицы Малой Ямской уложен новый асфальт, обустроены газоны, расширены тротуары, оборудована парковка.
6 ноября комиссия осмотрела отремонтированный участок улицы Тихой, объект был благоустроен с соблюдением всех необходимых норм и требований. Сейчас он принят в эксплуатацию. Кроме того, на пересечении улицы Николая Островского и Тихой был смонтирован новый светофор для более удобного выезда автомобилей с улицы Тихой и обеспечения безопасности пешеходов на данном участке.

Опубликовано: 07.11.2020 в 15:20 в рубрике - Вести Пермь

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← К написанию всероссийского этнографического диктанта присоединись все 46 муниципалитетов Прикамья

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