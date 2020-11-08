Объявлен сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района

Благотворительная организация "Русфонд" объявила сбор средств на лечение трехлетней Евы из Ординского района. У девочки тяжелое заболевание - повышенная ломкость костей.Первые проблемы у Евы начались в годик, просто бежала по коридору, споткнулась, результат — перелом бедра «со смещением». С тех пор за 2 года у девочки 11 переломов, в мае этого года после анализов ей поставили официальный диагноз - несовершенный остеогенез 6-го типа. Спонтанная мутация генов или попросту «хрустальный ребенок».Татьяна Пичугина, мать Евы: "Вторая ножка с июня месяца начала тоже ломаться, она ломается, просто повернулась на бок и бедро сломает, мы уже не сидим, не ходим, не ползаем уже 2 года. За 2 года сидели 3 месяца".В сентябре благотворители помогли собрать семье полмиллиона для реабилитации в Москве, после этого девочка стала хотя бы спасть по ночам, не испытывая постоянных болей. Теперь задача — сделать операцию — вставить в хрупкие кости раздвижные металлические штифты.Алена Гаврина, педиатр отделения врожденных патологий клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва): «Учитывая, что в правой ноге мигрировали ранее установленные ТЭНы, девочка сейчас не может двигаться, постоянно лежит. Это сказывается на ее общем развитии. Еве как можно скорее требуется операция по установке на левое бедро телескопического раздвижного штифта. Надеюсь, после проведенного лечения Ева снова сможет двигаться».Стоимость операции - 1 миллион 624 тысячи рублей. Со сбором денег помогает «Русфонд». Вся собранная сумма отражается на сайте в реальном времени.Таких денег у семьи из Красного Ясыла, конечно же, нет. Даже с небольшим сельским домом вскоре, скорее всего, придется расстаться. Чтобы быть ближе к врачам семья готова переехать в Пермь и снимать квартиру.Приобщиться и помочь Еве может каждый, достаточно отправить СМС на короткий номер 5542 со словом «Дети» - стоимость сообщения 75 рублей. Можно зайти на сайт, или скачать приложение для смартфона. Все это дает девочке шанс еще раз заново научиться ходить.