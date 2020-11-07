К написанию всероссийского этнографического диктанта присоединись все 46 муниципалитетов Прикамья

К написанию всероссийского этнографического диктанта одновременно присоединись все 46 муниципалитетов Прикамья. Вообще, до 8 ноября любой желающий в интернете может проверить свои познания о 193 национальностях, живущих в нашей стране.Славились дары леса, поэтому на каждый сезон свои блюда. С глубокой осени на столе коми-пермяков грибы и ягоды. Для того чтобы познать все тонкости национальной кухни, шеф-повар Константин Коньшин изучал историю малого народа, потому и решил проверить себя на «Большом этнографическом диктанте».Константин Коньшин, шеф-повар ресторана «Национальный»: "Тем более, в этом году он проходит онлайн, это еще круче. Можно сделать дома, на работе".Участников ждут 30 вопросов, 20 из них – о народах России, 10 – о Пермском крае. К региональной площадке для написания диктанта по видеосвязи присоединились все 46 муниципалитетов региона.Все как на обычном тесте: диктуют вопросы и дают несколько вариантов ответов, нужно выбрать правильный. Диктор – Александр Черных – член-корреспондент Российской академии наук, он автор региональной части вопросов. Кстати, в этом году он стал лауреатом первой степени всероссийской премии «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие.Александр Черных, член-корреспондент РАН, заведующий сектором истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра: "Показать многообразие нашей страны. Как раз эти вопросы позволяют задуматься, насколько многообразна Россия в плане народов, которые в ней проживают, и в плане культурных традиций".Чтобы сдать тест на отлично, необходимо знать о 193 национальностях, проживающих на территории России. Оценивать работы будут по стобалльной системе.Ответить на вопросы теста «Большого этнографического диктанта» могут все желающие до 8 ноября. Сделать это можно дома онлайн, достаточно зайти на сайт miretno.ru, вкладка «Пройти диктант», заполнить контактные данные и можно начинать тестирование.Общие итоги всероссийского диктанта будут подведены после 8 ноября. Каждый участник получит сертификат.