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К написанию всероссийского этнографического диктанта присоединись все 46 муниципалитетов Прикамья
Славились дары леса, поэтому на каждый сезон свои блюда. С глубокой осени на столе коми-пермяков грибы и ягоды. Для того чтобы познать все тонкости национальной кухни, шеф-повар Константин Коньшин изучал историю малого народа, потому и решил проверить себя на «Большом этнографическом диктанте».
Константин Коньшин, шеф-повар ресторана «Национальный»: "Тем более, в этом году он проходит онлайн, это еще круче. Можно сделать дома, на работе".
Участников ждут 30 вопросов, 20 из них – о народах России, 10 – о Пермском крае. К региональной площадке для написания диктанта по видеосвязи присоединились все 46 муниципалитетов региона.
Все как на обычном тесте: диктуют вопросы и дают несколько вариантов ответов, нужно выбрать правильный. Диктор – Александр Черных – член-корреспондент Российской академии наук, он автор региональной части вопросов. Кстати, в этом году он стал лауреатом первой степени всероссийской премии «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие.
Александр Черных, член-корреспондент РАН, заведующий сектором истории, археологии и этнографии Пермского федерального исследовательского центра: "Показать многообразие нашей страны. Как раз эти вопросы позволяют задуматься, насколько многообразна Россия в плане народов, которые в ней проживают, и в плане культурных традиций".
Чтобы сдать тест на отлично, необходимо знать о 193 национальностях, проживающих на территории России. Оценивать работы будут по стобалльной системе.
Ответить на вопросы теста «Большого этнографического диктанта» могут все желающие до 8 ноября. Сделать это можно дома онлайн, достаточно зайти на сайт miretno.ru, вкладка «Пройти диктант», заполнить контактные данные и можно начинать тестирование.
Общие итоги всероссийского диктанта будут подведены после 8 ноября. Каждый участник получит сертификат.
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