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Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
Уже после 15 ноября нечетная будет открыта сторона для проезда. Об этом заявил подрядчик во время инспекционного выезда главы Перми Дмитрия Самойлова по объектам дорожной инфраструктуры. За восемь месяцев на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы были проложены новые подземные коммуникации, ливнёвка, трамвайные пути. На будущий сезон останется верхний слой асфальта, а также тротуары и велодорожки.
Сергей Миловидов, генеральный директор ЗАО «Микма»: "На площади Дружбы появится комфортная для пассажиров остановка общественного транспорта, широкие тротуары".
Ещё одна знаковая стройка – реконструкция Героев Хасана. Сейчас здесь идет ремонт от улицы Хлебозаводской до Васильева. Это завершающий этап глобального обновления «южных» ворот города. Ранее глава Перми Дмитрий Самойлов поручил выполнить основной объем работ в этом году и запустить движение в ноябре.
Айк Аветисян, генеральный директор ООО «Строительно-коммерческая фирма АТМ»: "На самом деле очень сложный объект именно по переустройству сетей, но они практически завершены, и мы до конца следующей недели правую сторону выдаём".
Полностью завершить работы должны к концу 2021 года. Финансирование, как и в случае с улицей Крупской – 75% на 25%, где большая часть составляет краевой бюджет, подкрепленный городскими средствами.
Дмитрий Самолов, глава Перми: "Снова около 1 млн квадратных метров уличено-дорожной сети прошло текущий ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию. Устроено 20 тысяч квадратных метров тротуаров. В этом году снова было финансирование в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 600 млн рублей и порядка 25 объектов уже выполнено и ещё светофорные объекты".
В этот раз на объем дорожных работ повлияла не только погода. Она, кстати, и сейчас подходящая, но как бы это странно не звучало, пандемия и снижение автомобильного трафика позволили начать работы ранней весной.
Хорошие новости для автомобилистов: движение будет открыто на обоих объектах в ноябре. При этом работы продолжатся. Например, обустройство паковочных мест, но это уже не будет мешать проезду.
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