← Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова →
В общественном транспорте Перми вновь прошла проверка масочного режима
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← Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова →
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06.11.2020 в 12:34
05.11.2020 в 14:56
03.11.2020 в 15:34
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20.10.2020 в 11:20
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Краевой суд вынес приговор по громкому делу пермского студента Даниила Шестакова
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Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
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Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября
Волонтеры раздавали медицинские маски на улицах Перми
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.11.2020
С 9 ноября изменится расписание «Ласточек» до Краснокамска
Энергетики отчитались по плановому ремонту теплосетей
В Прикамье заработала единая телефонная справочная по наличию лекарств в аптеках
Более 850 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
В Перми открылись пять дворовых спортивных площадок
Глава Перми оценил ход строительства соцобъектов в Кировском районе
Дезинфекция помещений и ношение масок — надёжные способы борьбы с распространением инфекции
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