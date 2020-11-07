Волонтеры раздавали медицинские маски на улицах Перми

Средство индивидуальной защиты можно было получить на входе в поликлинику на Малой Ямской и возле почтамта. Задача акции с говорящим названием «Здоровье в твоих руках» – не столько подарить побольше масок, сколько адресно обратиться к тем, чьи меры предосторожности недостаточны. Помочь в решении этой проблемы взялись общественники из "Пермского молодежного центра" вместе с депутатами городской думы.Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы: "Выходим к социальным учреждениям, в места, куда приходят много людей, например, на почтамт. Спрашиваем, как давно надевали маску, а если надевали давно, то обязательно выдаем новую, а если человек без маски, то обеспечиваем защитными средствами, чтобы он не создавал угрозу для себя и для окружающих".Это не единственное направление работы активистов, которое связано с борьбой против коронавируса. Весной "Пермский молодежный центр" в социальных сетях всего за два дня собрал более 300 заявок от волонтёров, готовых помогать жителям из группы риска в приобретении и доставке продуктов и медикаментов. Некоторые из них присоединись к раздаче масок. Акция продолжится и дальше, чтобы помочь людям начать ответственно относится к сегодняшней ситуации.Марк Коробов, член правления Пермского молодежного центра: "Наша задача - напомнить людям, что необходимо носить маски в общественных местах, потому что маски, скажем так, не только спасают от штрафа, они спасают и от вируса".