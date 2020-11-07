← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.11.2020
Полноценное движение по четырем полосам на улице Крупской запустят с 15 ноября →
Волонтеры раздавали медицинские маски на улицах Перми
Илья Лисняк, депутат Пермской городской думы: "Выходим к социальным учреждениям, в места, куда приходят много людей, например, на почтамт. Спрашиваем, как давно надевали маску, а если надевали давно, то обязательно выдаем новую, а если человек без маски, то обеспечиваем защитными средствами, чтобы он не создавал угрозу для себя и для окружающих".
Это не единственное направление работы активистов, которое связано с борьбой против коронавируса. Весной "Пермский молодежный центр" в социальных сетях всего за два дня собрал более 300 заявок от волонтёров, готовых помогать жителям из группы риска в приобретении и доставке продуктов и медикаментов. Некоторые из них присоединись к раздаче масок. Акция продолжится и дальше, чтобы помочь людям начать ответственно относится к сегодняшней ситуации.
Марк Коробов, член правления Пермского молодежного центра: "Наша задача - напомнить людям, что необходимо носить маски в общественных местах, потому что маски, скажем так, не только спасают от штрафа, они спасают и от вируса".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.11.2020
С 9 ноября изменится расписание «Ласточек» до Краснокамска
Энергетики отчитались по плановому ремонту теплосетей
В Прикамье заработала единая телефонная справочная по наличию лекарств в аптеках
Более 850 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
В Перми открылись пять дворовых спортивных площадок
Глава Перми оценил ход строительства соцобъектов в Кировском районе
Дезинфекция помещений и ношение масок — надёжные способы борьбы с распространением инфекции
Теплоэнергетики модернизировали трубопровод в микрорайоне Рабочий поселок
Чёртова дюжина. В Перми будут судить 13 участников наркосиндиката
Добавить комментарий: