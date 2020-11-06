Энергетики отчитались по плановому ремонту теплосетей

Пермский филиал «Т Плюс» и «Пермская сетевая компания» подвели итоги работы в этом году по благоустройству территорий, где проводился плановый ремонт теплосетей. Энергетики восстанавливали дорожное покрытие, асфальтировали паковочные карманы: в общей сложности, было уложено порядка 44-х тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. Каждый объект был приведен в нормативное состояние. Плюс ко всему, теплоэнергетики обновляли пешеходные зоны, устанавливали новые бордюры и проводили отсыпку газонов, чтобы там, где велись работы, после их завершения стало лучше, чем было до начала раскопок.Всего этим летом в рамках масштабной модернизации тепловых сетей энергетики «Т Плюс» и Пермской сетевой компании заменили в Перми порядка 27-ми километров магистральных и распределительных тепловых сетей на улицах: Газеты «Звезда», Революции, Островского, Солдатова, Чайковского, и в правобережной части города на улицах: Федосеева, Закамская, Автозаводская, Маршала Рыбалко, Чистопольская, Сивашская. Это позволит надежно подавать тепло и горячую воду в дома пермяков в этом отопительном сезоне.