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В Прикамье заработала единая телефонная справочная по наличию лекарств в аптеках
Сейчас в «едином окне» жители Прикамья смогут узнать о наличии лекарств в аптечных сетях и их стоимости. Единая справочная работает в тестовом режиме, и на данный момент в ней можно получить информацию о 640 аптеках, входящих в объединение «Фармацевты Прикамья». Сейчас на линии работает 25 операторов. Количество «подключившихся» к справочной службе аптек и операторов на линии будет постепенно увеличено, и работа справочной – усовершенствована.
Как отмечают организаторы колл-центра, спрос на услугу уже сейчас очень высокий.
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