В Прикамье заработала единая телефонная справочная по наличию лекарств в аптеках

В Прикамье начала работать единая телефонная справочная по наличию лекарств в аптеках. До этого у каждой сети аптек была своя справочная, и жителям, чтобы найти лекарство, приходилось звонить по нескольким номерам или искать в интернете. Теперь уточнить всю информацию можно по одному из двух номеров: единая справочная аптек Пермского края 8 (342) 219 84 84, справочная по наличию льготных лекарств​ 8 800 300 1000. Службы работают круглосуточно и в выходные и праздничные дни.Сейчас в «едином окне» жители Прикамья смогут узнать о наличии лекарств в аптечных сетях и их стоимости. Единая справочная работает в тестовом режиме, и на данный момент в ней можно получить информацию о 640 аптеках, входящих в объединение «Фармацевты Прикамья». Сейчас на линии работает 25 операторов. Количество «подключившихся» к справочной службе аптек и операторов на линии будет постепенно увеличено, и работа справочной – усовершенствована.Как отмечают организаторы колл-центра, спрос на услугу уже сейчас очень высокий.