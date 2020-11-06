С 9 ноября изменится расписание «Ласточек» до Краснокамска

В "Пермской пригородной компании" сегодня сообщают, что с 9-го ноября изменится расписание «Ласточек», курсирующих до Краснокамска. Теперь утреннего рейса со станции "Пермь II" в 6:43 с прибытием в Краснокамск в 7:35 не будет, он отменен. Первая «Ласточка» из Перми будет отправляться в 13:50. Следующие по расписанию: в 15:20, 17:23 и 18:54. Также добавится новый вечерний рейс со станции "Пермь II" — в 20:40. По будням поезда станут ездить из Краснокамска в 6:41 и 7:40, по выходным — в 10:20. Во все дни также по расписанию электрички будут отправляться из Краснокамска в 15:01, 17:17 и 18:36. При этом рейс в 20:04 будет отменен. Вместе с изменением времени отправления «Ласточек» скорректировали расписание подвозящих автобусов № 4, 15 и 18.