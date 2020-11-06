Более 850 тысяч жителей Пермского края поставили прививку от гриппа
С начала прививочной кампании в регионе вакцинацию прошли 48,1 тысяч медиков, 72,8 тысячи преподавателей (это 100% от запланированного числа представителей этих профессий), 93,3 тысячи жителей старше 65 лет. Среди детей и подростков прививки поставлены 88,9 тысячам дошколятам, 152,6 тысячам школьникам, 15,4 тысячам студентов учреждений СПО и 26,2 тысячам студентам вузов. На аппаратном совещании правительства Пермского края губернатор Дмитрий Махонин обозначал необходимость увеличения темпов вакцинации среди учащихся Прикамья.На сегодняшний день в регион поставлено почти 960 тыс. доз вакцины для иммунизации населения от гриппа. Для взрослого населения – более 585 тыс. доз, для детей – почти 373 тыс. доз. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, что составляет 60% населения края.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открылись пять дворовых спортивных площадок
Глава Перми оценил ход строительства соцобъектов в Кировском районе
Дезинфекция помещений и ношение масок — надёжные способы борьбы с распространением инфекции
Теплоэнергетики модернизировали трубопровод в микрорайоне Рабочий поселок
Чёртова дюжина. В Перми будут судить 13 участников наркосиндиката
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 05.11.2020
Аниматоры возрождают пермскую мультипликацию
Новый рекорд - в Прикамье за сутки выявлено 180 случаев коронавируса
В Ординском районе машина скорой помощи столкнулась с фурой. Погибли два фельдшера
В День народного единства в Перми презентовали клип "Россия"
Добавить комментарий: