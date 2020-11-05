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← В Ординском районе машина скорой помощи столкнулась с фурой. Погибли два фельдшера

Новый рекорд - в Прикамье за сутки выявлено 180 случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 180 новых случаев заражения COVID-19: 119 человек проходят лечение в больницах, 61 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 14 406. Ежесуточный прирост больных составил 1,3% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,05 (на 4 ноября – 1,05).
Из 180 новых инфицированных – 90 мужчин, 89 женщин и 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 27 человек, 81 человек в возрасте 45-65, 71 человек старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 4 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 421 человека. Еще 278 человек скончались от сопутствующих заболеваний.

Опубликовано: 05.11.2020 в 12:50 в рубрике - Вести Пермь

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← В Ординском районе машина скорой помощи столкнулась с фурой. Погибли два фельдшера

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