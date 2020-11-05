Аниматоры возрождают пермскую мультипликацию
Олеся Асхатова: "Ручная работа, это не на компьютере, хотя можно сейчас эти куклы сфотографировать и на компьютере оживлять в компьютерных программах. Это быстрее будет, но эффект другой. Смотришь и чувствуешь в нем душу."По сюжету главный герой отправляется добывать огонь для своего народа. Парень находит хранителя пламени, но просто так старик отдать его не может - просит рассказать небылицу - тут и начинается пластилиновая сказка.
Каждую серию пермские аниматоры планируют посвятить одному из народов Прикамья. Над мультфильмом работают больше 40 человек, в том числе ученики. Сценарий и раскадровку сделали бывшие воспитанники. Добровольцы и спонсоры нашлись в интернете. Персонажей озвучили актеры пермских и кудымкарского театров.
Объединит цикл мультфильмов дед Опонь. Он появился в Пермском мультцехе еще в 1982 году, придумала его художник Людмила Ольшевская. Сейчас она помогает его возрождать.
8-минутный мультфильм по мотивам коми-пермяцкой небылицы, возможно, будет готов в марте. Сейчас авторы собирают деньги с помощью краудфандинговой платформы «Планета».
«Пермьтелефильм» создавал мультфильмы на протяжении 32 лет. За это время выпустили 40 анимационных картин, которые показывали по всему миру. Среди них знаменитый «Капризка». Премьера состоялась в 1983-м. Тогда главные герои были не из пластилина, а из папье-маше. Создавали их мастера из кукольного театра. В прошлом году вышла новая версия мультфильма.
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