В День народного единства в Перми презентовали клип "Россия"

В Перми состоялась премьера нового клипа на песню под емким названием "Россия". В съемках приняли участие десятки человек: врачи, учителя, шахтеры, металлурги и даже обычные дворники. А также представители самых разных национальностей, которые населяют Прикамье.Александр Тыщик, автор и исполнитель: "Эта песня о людях, которые проживают на нашей земле, эта песня о национальностях, о народностях. И, конечно же, каждый человек, он вносит вклад в развитие России." Премьеру клипа не случайно назначили именно на 4 ноября - День народного единства. Еще одно культурное событие, которое региональные власти внести в свой календарь и пусть в уже привычном «удаленном» режиме.Анастасия Субботина, начальник отдела национальных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Мы, безусловно, всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать все инициативы, которые направлены на дружбу народов, единство России и, конечно, такая инициатива не могла остаться без нашей организационной поддержки. Но благодаря сердцу людей, которые хотели записать этот клип, он, мне кажется, очень, очень получился."