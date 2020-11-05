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В День народного единства в Перми презентовали клип "Россия"
Анастасия Субботина, начальник отдела национальных отношений департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края: "Мы, безусловно, всегда поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать все инициативы, которые направлены на дружбу народов, единство России и, конечно, такая инициатива не могла остаться без нашей организационной поддержки. Но благодаря сердцу людей, которые хотели записать этот клип, он, мне кажется, очень, очень получился."
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