В Перми стартовал очередной этап реконструкции ул. Крупской
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В Перми стартовал очередной этап реконструкции ул. Крупской
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.11.2020
Администрация Перми закупит ещё 15 новых трамваев
В Перми появился арт-объект, посвященный булгаковской Аннушке
В Индустриальном районе прошла общественная приемка отремонтированных дорог
Два пермских проекта победили на окружном молодежном форуме "iВолга"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2020
Осадки ожидаются в конце недели
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 14 тысяч человек
В Кировском районе открылась новая экологическая тропа
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