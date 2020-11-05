← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.11.2020
В Перми стартовал очередной этап реконструкции ул. Крупской →
Пермяки отпраздновали День народного единства в онлайн-формате
Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Он создан по сказам и рассказам Степана Писахова – великого писателя Русского Севера. А именно на Русский Север со всей Руси сбегали люди от несправедливости и угнетения. И жили эти народы в единении и согласии, чего и вам желаем."
Без сомнений, объединяющим стал этнографический диктант — тоже в онлайн. Накануне сайт рухнул от количества желающих поучаствовать и настоящий старт для участников состоялся именно 4 ноября. Традиционно — 20 вопросов о России и 10 — о родном Пермском крае.
Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния»: "Познавательный, интересный проект, проект, который связан с собственными корнями. Потому что для каждого узнать о своем регионе, отвечать на вопросы, это не только возможность проявить свои знания, но и возможность узнать что-то новое."
Исключением из онлайна стали пермские библиотеки: в каждой из четырех десятков появилась выставка, посвящённая Дню народного единства и истории праздника.
Екатерина Сиротина, заместитель директора Объединения муниципальных библиотек Перми: "Мы можем познакомиться с исторической эпохой, узнать, кто такие были Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, почему именно эта дата связана с Днем народного единства."Ещё одним вариантом обойтись в этот день без компьютера и при этом почувствовать праздник стало посещение выставки — например, в Центральном выставочном зале, наверняка, вызовут эмоции картины легендарных «Митьков». Проект «Искусству быть» включает и графические работы.
Ольга Анисимова, пресс-атташе Центрального выставочного зала: "Можно также увидеть интересные инсталляции Юрия Штапакова – это график, профессор графики, известный художник. Его инсталляции на основе деревянных основ и гранита некую связь показывают между Санкт-Петербургом и Пермью." Как провести выходной посреди недели, каждый выбрал сам: при очевидных минусах есть и плюсы — спектакли и концерты останутся в сети ещё как минимум несколько дней. Так что есть возможность продлить праздник.
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