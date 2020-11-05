Пермяки отпраздновали День народного единства в онлайн-формате

Из-за пандемии празднование Дня народного единства в Прикамье почти целиком переместилось в онлайн-формат. Например, МАУК «ПермьКонцерт» на своих страницах в соцсетях транслировало запись большого концерта, в котором приняли участие ансамбли «Воскресение», «Ярмарка», «Ромен», «Бабату», проект «Три балалайки» и сольные исполнители. Галина Грибанова, специалист по связям с общественностью МАУК «ПермьКонцерт», режиссёр интернет-концертов: "В концерте, который мы готовили специально по заказу для МАУК «ПермьПарк», примут участие около 60 человек. Выбраны номера, которые отражают сегодняшний праздник, рассказывают про красоту России, ее многонациональность, дружбу народов."Пермский театр кукол транслировал в сети спектакль «Не любо — не слушай» Постановка была выбрана неслучайно.Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Он создан по сказам и рассказам Степана Писахова – великого писателя Русского Севера. А именно на Русский Север со всей Руси сбегали люди от несправедливости и угнетения. И жили эти народы в единении и согласии, чего и вам желаем."Без сомнений, объединяющим стал этнографический диктант — тоже в онлайн. Накануне сайт рухнул от количества желающих поучаствовать и настоящий старт для участников состоялся именно 4 ноября. Традиционно — 20 вопросов о России и 10 — о родном Пермском крае.Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния»: "Познавательный, интересный проект, проект, который связан с собственными корнями. Потому что для каждого узнать о своем регионе, отвечать на вопросы, это не только возможность проявить свои знания, но и возможность узнать что-то новое."Исключением из онлайна стали пермские библиотеки: в каждой из четырех десятков появилась выставка, посвящённая Дню народного единства и истории праздника.Екатерина Сиротина, заместитель директора Объединения муниципальных библиотек Перми: "Мы можем познакомиться с исторической эпохой, узнать, кто такие были Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, почему именно эта дата связана с Днем народного единства."Ещё одним вариантом обойтись в этот день без компьютера и при этом почувствовать праздник стало посещение выставки — например, в Центральном выставочном зале, наверняка, вызовут эмоции картины легендарных «Митьков». Проект «Искусству быть» включает и графические работы.Ольга Анисимова, пресс-атташе Центрального выставочного зала: "Можно также увидеть интересные инсталляции Юрия Штапакова – это график, профессор графики, известный художник. Его инсталляции на основе деревянных основ и гранита некую связь показывают между Санкт-Петербургом и Пермью." Как провести выходной посреди недели, каждый выбрал сам: при очевидных минусах есть и плюсы — спектакли и концерты останутся в сети ещё как минимум несколько дней. Так что есть возможность продлить праздник.