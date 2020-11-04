В Индустриальном районе прошла общественная приемка отремонтированных дорог

Общественная приемка отремонтированных в этом сезоне дорог прошла в Индустриальном районе Перми. В частности, здесь привели в порядок разворотное кольцо для автобусов на проспекте Декабристов. Срок окончания работ по контракту — 20 ноября.Александр Косов, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Устроено разворотное кольцо на 8 автобусных мест, заменено покрытие на площади 4 тысячи квадратных метров."Дмитрий Малютин, первый заместитель председателя Пермской городской думы, депутат округа №6: "20 ноября, я абсолютно уверен, будет завершён этот объект. Конечно же, это скажется и на безопасности движения. Были заявлены и ещё определённые вопросы от жителей, над которыми мы обязательно поработаем."Всего в Индустриальном районе идёт 8 больших дорожных ремонтов, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Информацию можно найти на странице Дмитрия Малютина в социальных сетях.Параллельно идёт один из самых масштабных в городе ремонт — улицы Карпинского. В этом году основные силы строители бросили на участок от Свиязева до Советской Армии. Здесь уже видны очертания круговой развязки. Завершить работы полностью должны к концу 2021 года.