Два пермских проекта победили на окружном молодежном форуме "iВолга"

Губернатор Пермского края в режиме видеосвязи встретился с победителями окружного молодежного форума "iВолга". Гранты на реализацию своих идей получили сразу два жителя Прикамья. Один придумал, как сделать виртуальный музей "Молотов - город трудовой доблести", другой создал проект "Сказки на ночь".Николай Голубев, автор проекта виртуального музея «Молотов – город трудовой доблести»: "Проект предназначен для школьников и студентов Пермского края. Будет представлено три комнаты виртуальной реальности: Лысьвенский металлургический завод, завод имени Шпагина, а также аллея предприятий города – это более 10 предприятий, которые в годы Великой Отечественной войны делали промышленность России."Проект был представлен на молодежном форуме «iВолга», который в этом году прошел дистанционно. В итоге идея создания виртуального музея стала одной из лучших на грантовом конкурсе в Приволжском федеральном округе. На развитие проекта было выделено 390 тысяч рублей.Также грант 262 тысячи рублей на конкурсе Росмолодежи получил онлайн-проект «Сказки на ночь», в котором пермские актеры читают известные детские произведения для детей, которые находятся в больнице.О том, что подобные проекты могут рассчитывать на поддержку со стороны краевых властей, на встрече с победителями форума «iВолга» этого года и прошлых лет заявил глава региона Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что можно найти практическое применение при реализации этих проектов, ребята могут пройти стажировку на предприятиях, впоследствии трудоустроиться, могут стать обладателями грантов."Всего из Пермского края на форум «iВолга» в этом году заявилось более 300 человек. А общее число активных участников превысило 3,5 тысячи. По словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, приобретенный опыт пригодится при реализации других окружных общественных проектов.Дмитрий Махонин дал поручение профильным министерствам оказывать содействие в реализации проектов. А на будущий год привлечь как можно больше учащихся высших и средних учебных учреждений для участия в грантовых конкурсах.