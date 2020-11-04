← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2020
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Два пермских проекта победили на окружном молодежном форуме "iВолга"
Проект был представлен на молодежном форуме «iВолга», который в этом году прошел дистанционно. В итоге идея создания виртуального музея стала одной из лучших на грантовом конкурсе в Приволжском федеральном округе. На развитие проекта было выделено 390 тысяч рублей.
Также грант 262 тысячи рублей на конкурсе Росмолодежи получил онлайн-проект «Сказки на ночь», в котором пермские актеры читают известные детские произведения для детей, которые находятся в больнице.
О том, что подобные проекты могут рассчитывать на поддержку со стороны краевых властей, на встрече с победителями форума «iВолга» этого года и прошлых лет заявил глава региона Дмитрий Махонин.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень важно, что можно найти практическое применение при реализации этих проектов, ребята могут пройти стажировку на предприятиях, впоследствии трудоустроиться, могут стать обладателями грантов."
Всего из Пермского края на форум «iВолга» в этом году заявилось более 300 человек. А общее число активных участников превысило 3,5 тысячи. По словам полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, приобретенный опыт пригодится при реализации других окружных общественных проектов.
Дмитрий Махонин дал поручение профильным министерствам оказывать содействие в реализации проектов. А на будущий год привлечь как можно больше учащихся высших и средних учебных учреждений для участия в грантовых конкурсах.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.11.2020
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