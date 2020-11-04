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В Перми появился арт-объект, посвященный булгаковской Аннушке
В одном из торговых центров Перми появился новый арт-объект. Кусок трамвайного рельса и бутылка из-под масла. Того самого, которое разлила Аннушка и на котором поскользнулся и попал под трамвай атеист Берлиоз в легендарном романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
В романе разлитое Аннушкой масло, выступает, как символ предопределенного будущего, здесь - только хорошего. Как говорят авторы, для того, чтобы задобрить судьбу, нужно кинуть монетку в бутылку и потереть рельсу.
Александр Дьяков, директор магазина «Чулан»: "Для того, чтобы тебе эта рельса принесла удачу, ее нужно потрогать, погладить и кинуть монетку."
Сама мастерская, возле которой установили арт-объект, позиционирует себя как «мистический Чулан», в котором, говорят авторы, можно найти вещи из той самой нехорошей квартиры, в которой разворачивались действия романа «Мастер и
Маргарита». Кроме того, здесь разыскивают знаменитого Кота Бегемота - среди пермских пушистых. Фото своего любимца нужно прикрепить в официальной группе магазина ВКонтакте. Победителя выберут в ближайшее время. В мастерской ему обещают подарить бабочку и кошачью маску.
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