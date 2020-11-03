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Осторожно, мошенники! Неожиданное наследство и онлайн-кредит
"Они очень убедительно говорят по телефону. Я вначале не поняла, что это обман. Потом становится ясно, что это мошенники",- рассказала потерпевшая. В Кудымкарском районе мошенники действовали через социальные сети. Мужчине пришло письмо, в котором сообщили, что ему оставили наследство в 17 миллионов долларов. В ходе переписки наследнику предложили перечислить тысячу долларов для активации счета. Деньги в итоге гражданин перечислил. Наследства не дождался.
Если с вашего счета были похищены деньги, то в этот же день необходимо обратиться в банк и заблокировать счета предполагаемых мошенников, на которые были списаны деньги. Только после - обратиться в полицию.
По Кудымкару, Кудымкарскому и Юсьвинскому районам по-прежнему идет значительный рост подобного мошенничества, ущерб уже исчисляется миллионами рублей.Елена Гилева, специалист управления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "Полиция призывает граждан к бдительности и просит не разглашать конфиденциальную информацию о личных данных и сведения о банковской карте. Если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, следует прекратить разговор и позвонить по официальному номеру банка, расположенному на оборотной стороне пластиковой карты".
Также ни в коем случае нельзя устанавливать на свои компьютеры и телефоны сторонние приложения по просьбам неизвестных. С их помощью аферисты могут получить доступ к устройствам и деньгам.
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