Осторожно, мошенники! Неожиданное наследство и онлайн-кредит

Целая серия мошеннических преступлений прокатилась по северу Прикамья. После звонков от злоумышленников люди, преимущественно пожилого возраста, лишаются всех своих сбережений. Также новая схема обмана появилась и в социальных сетях. Люди перечисляют неизвестно куда по полмиллиона рублей. Как не остаться в дураках?Более полумиллиона рублей перечислила на счета мошенников Татьяна из Кудымкара. Пенсионерке позвонил лжесотрудник банка и сказал, что с ее карты пытаются украсть деньги. Чтобы спасти сбережения, нужно было снять все средства и перевести на продиктованные счета. Другой случай произошел тоже в Кудымкаре. На этот раз аферисты по телефону сообщили женщине, что, воспользовавшись ее паспортными данными, неизвестные пытаются оформить кредит. Следуя советам мошенников, потерпевшая сама оформила кредит на сумму 215 тысяч рублей, обналичила и перевела злоумышленникам."Они очень убедительно говорят по телефону. Я вначале не поняла, что это обман. Потом становится ясно, что это мошенники",- рассказала потерпевшая. В Кудымкарском районе мошенники действовали через социальные сети. Мужчине пришло письмо, в котором сообщили, что ему оставили наследство в 17 миллионов долларов. В ходе переписки наследнику предложили перечислить тысячу долларов для активации счета. Деньги в итоге гражданин перечислил. Наследства не дождался.Если с вашего счета были похищены деньги, то в этот же день необходимо обратиться в банк и заблокировать счета предполагаемых мошенников, на которые были списаны деньги. Только после - обратиться в полицию.По Кудымкару, Кудымкарскому и Юсьвинскому районам по-прежнему идет значительный рост подобного мошенничества, ущерб уже исчисляется миллионами рублей.Елена Гилева, специалист управления по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: "Полиция призывает граждан к бдительности и просит не разглашать конфиденциальную информацию о личных данных и сведения о банковской карте. Если вам поступил звонок якобы от сотрудника банка, следует прекратить разговор и позвонить по официальному номеру банка, расположенному на оборотной стороне пластиковой карты".Также ни в коем случае нельзя устанавливать на свои компьютеры и телефоны сторонние приложения по просьбам неизвестных. С их помощью аферисты могут получить доступ к устройствам и деньгам.