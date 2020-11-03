Коронавирус: в крае заработали дистанционные консультационные центры

В поликлиниках Пермского края сегодня заработали дистанционные консультационные центры. Их номера можно узнать по номеру единой горячей линии: 258-07-87. Звонить рекомендуют тем, кто заболел коронавирусом в легкой форме. По телефону обещают дать все разъяснения по поводу того, как лечиться и что делать дальше. Тем, кто переносит болезнь в легкой форме или бессимптомно, в Минздраве советуют звонить по телефону единой горячей линии 258-07-87, где подскажут номер кол-центра вашей поликлиники.Это кол-центр поликлиники № 5, где задействованы 20 человек. Конкретно здесь отвечают на вопрос, например, готов ли результат теста. Если он отрицательный, приглашают на прием. Если положительный, направляют врача на дом.Доктора и сами звонят пациентам, которые находятся дома с подтвержденным ковидом. Кому нужен такой звонок, решает врач во время визита к пациенту.В бланке указаны не только данные пациента, но и периодичность, с которой ему должны звонить.Елена Оленёва, заместитель главного врача по медицинской части ГКП №5: "Пациенты опрашиваются специалистами поликлиники по специально разработанному опроснику. Этот алгоритм включает в себя жалобы пациента о температуре, динамике состояния". Кол-центры работают параллельно. Обращения с самыми сложными случаями записывают и обязательно передают врачу. Отсюда также могут вызвать неотложку. Конечно, человеку не нужно знать все тонкости, а нужно, чтобы все работало, и в итоге врач все-таки приехал.Главная цель создания кол-центров – контролировать течение болезни у тех, кто переносит ее нетяжело или бессимптомно. Такие пациенты проходят лечение на дому. А скорые и неотложки направят тем, кому это жизненно необходимо.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Регион в этих условиях обязан предпринимать меры, направленные на обеспечение сохранения здоровья и жизни граждан".Ранее губернатор Дмитрий Махонин поручил сократить сроки оказания медпомощи. Для этого увеличили количество мест в коронавирусных отделениях и открыли дистанционные консультационные центры для пациентов с легкой формой ковида. Узнать номер своего можно по телефону единой горячей линии.