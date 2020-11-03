Привести в порядок коммунальную инфраструктуру помогут краевые и федеральные программы

В Чусовом завершилась масштабная модернизация сетей. В общей сложности на улице Ленина привели в порядок почти 9 километров труб. Кроме того, ремонт проводился в Юсьвинском, Суксунском, Соликамском, Осинском, Октябрьском, Нытвенском и Горнозаводском округах. Общая стоимость ремонта составила более 80 миллионов рублей. Половина суммы была выделена из краевого бюджета в рамках субсидии по принципу «один к одному». Это когда на каждый сэкономленный при объединении территории рубль выплачивается рубль из регионального бюджета. Отмечу, что переустройство подземных коммуникаций является частью крупного проекта «Чусовские Атланты», ставшего победителем конкурса Минстроя России по благоустройству малых городов и исторических поселений. Павел Дерягин, директор «Гортеплоэнерго» города Чусовой: "Единственный момент у нас остался – это благоустройство территории после проведения земляных работ. Хотели сделать в этом году, хоть и засыпали тут всё грунтом, но всё равно он имеет свойство усадки. Для того чтобы сделать работы качественно, было принято решение перенести работы на июнь 2021 года".В Прикамье действует несколько краевых и федеральных программ по приведению коммунальной инфраструктуры в порядок. Работы по обновлению ведутся комплексно. Так, в 2020 году досрочно было завершено строительство нового водовода по улице Кировоградской в Перми для Краснокамска. В итоге новая ветка обеспечит 57 тысяч жителей качественной водопроводной водой.Ранее глава региона Дмитрий Махонин утвердил перечень объектов, которые стали участниками проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология», рассчитанного до 2024 года и инициированного Президентом Владимиром Путиным. В результате качество водоснабжения должно улучшиться для 470 тысяч жителей края, проживающих в 11 территориях.Александр Борисов, заместитель председателя Правительства – министр территориального развития Пермского края: "В рамках национального проекта «Экология» программа «Чистая вода» до 2024 года будет выделено порядка 2 млрд рублей на реконструкцию систем водоснабжения и установку систем очистки воды. Мы будем участвовать в этой программе, надеюсь, что муниципалитеты также активно подключатся к решению вопросов, связанных с водоснабжением".