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День народного единства в Перми пройдёт в онлайн-формате

4 ноября пермскими учреждениями культуры в режиме онлайн будет организовано порядка 40 мероприятий. Например, Пермский планетарий покажет видеопрограмму «От Руси до России», а Пермский театр кукол проведет онлайн-трансляцию спектакля «Не любо – не слушай!». В соцсети «ВКонтакте» группа «Индустриальный район. Спорт, культура, молодежь» проведет информационный марафон «Многонациональное Прикамье», открытый городской флешмоб «Единство народа - сила России» состоится в группе «Рифей-дом, где счастливы дети».
В Свердловском районе Перми проходит онлайн викторина с исторической справкой.
Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 4 ноября приглашает на онлайн-мероприятие, посвященное Дню народного единства «Россия – Родина моя».
Центральный выставочный зал 4 ноября также приглашает на онлайн мероприятие: «Картина Михаила Ивановича Скотти «Минин и Пожарский» 1850 г.» -Описание живописного произведения и информация о праздничной дате.
C 1 по 4 ноября с 10.00 до 17.00 пермский зоопарк проводит онлайн-викторину «День народного единства» (исторические факты из истории праздника).
На страничке «ПермьПарк» ВКонтакте 4 ноября в 19:00 состоится праздничный концерт в честь Дня народного единства.
С полным списком мероприятий ко Дню народного единства можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Опубликовано: 03.11.2020 в 08:55 в рубрике - Вести Пермь

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