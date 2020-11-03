← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2020
Школам края рекомендовали продлить каникулы до конца текущей недели
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября. Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать начать учебную неделю с понедельника». Предполагается, что продление каникул поможет снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.
Оперштаб рекомендовал родителям оставлять детей дома, а не отправлять их к бабушкам и дедушкам, чтобы обезопасить старшее поколение. У большинства детей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, но они могут стать переносчиками вируса.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2020
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