Школам края рекомендовали продлить каникулы до конца текущей недели

Министерством образования Пермского края даны рекомендации школам по продлению осенних каникул до 8 ноября. При этом каждая школа самостоятельно принимает решение исходя из эпидемиологической ситуации в учреждении.Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: «Вернуться к занятиям в большинстве школ дети должны были в четверг, 5 ноября.​ Но мы решили, что будет правильнее, учитывая эпидемическую ситуацию, рекомендовать​ начать учебную неделю​ с понедельника». Предполагается, что продление каникул поможет снизить распространение заболевания и нагрузку на систему здравоохранения.​Оперштаб рекомендовал родителям оставлять детей дома, а не отправлять их к бабушкам и дедушкам, чтобы обезопасить старшее поколение.​ У большинства детей болезнь протекает в легкой форме или бессимптомно, но они могут стать переносчиками вируса.