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← За выходные сотрудники ГИБДД выявили 120 водителей с признаками опьянения

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.11.2020

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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня



Метки: в Пермском крае, СМИ, Общество, Экономика, Культура, Власть, Здоровье, Официально, Происшествия

Опубликовано: 02.11.2020 в 21:59 в рубрике - Вести Пермь

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← За выходные сотрудники ГИБДД выявили 120 водителей с признаками опьянения

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