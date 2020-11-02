За выходные сотрудники ГИБДД выявили 120 водителей с признаками опьянения

На территории Пермского края с 30 октября по 1 ноября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный водитель». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в период проведения рейда автоинспекторы отстранили от управления 107 водителей без права вождения и 120 водителей - с признаками опьянения. В отношении 14 водителей, задержанных повторно за пьянство за рулём, собраны материалы проверки для принятия решения о возбуждении уголовного дела, предусмотренного ст.264.1 УК РФ.
В ходе проведения мероприятий и при несении службы стражами порядка пресечено свыше 12 тысяч нарушений Правил дорожного движения, 352 нарушения допустили пешеходы, 60 водителей нарушили Правила перевозки детей, более 190 водителей удалили тонировку со стекол, пресечено более 60 выездов на полосу встречного движения.
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