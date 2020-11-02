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В Прикамье ноябрь будет теплее обычного
В ноябре температура прогнозируется выше нормы на 1-5 градусов. Самыми теплыми будут ближайшие 10 дней. Во второй половине месяца ожидается похолодание. Количество осадков останется в пределах нормы, при этом в южных районах края снега будет меньше, а на севере - больше.
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