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В Перми проведут реконструкцию стадиона «Юность» и Дворца спорта «Орлёнок»
Реконструкция Дворца спорта «Орлёнок» и стадиона «Юность» включена в перечень приоритетных объектов, которые должны быть построены или отремонтированы к 300-летию Перми. Конкурс на определение подрядчика по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию объектов уже объявлен.
Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми, реконструкция стадиона «Юность» предполагает строительство открытой арены. Здесь появятся трибуны на 2500 мест, будет возможным и массовое катание на коньках. При реконструкции здания Дворца спорта «Орлёнок» подрядчику необходимо будет предусмотреть усиление фундамента, дополнительное утепление конструкций, ремонт перекрытий, кровли, полов, наружных стен, замену всех инженерных систем и другие работы. В составе проектируемой тренировочной арены должны быть раздевалки, санузлы, тренерская, помещения для хранения спортивного инвентаря.
Предполагается, что подготовка проектно-сметной документации начнется в начале 2021 года, после определения победителя конкурса.
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