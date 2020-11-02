Пермский театр оперы и балета запустил платную видеоплатформу
Коллекция платформы будет регулярно пополняться. Здесь будут представлены архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, закулисье, проекты для детей и многое другое. Доступ к каждому событию на платформе на неделю стоит 1,5 доллара.
Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета: "В нестабильной обстановке, когда театры из-за пандемии вынуждены ограничивать работу со зрителем в зале, эта платформа имеет особое значение. Мы будем предлагать аудитории для просмотра лучшее, что уже было показано на нашей сцене в разные годы, и новый онлайн-контент, который мы создаем прямо сейчас".
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