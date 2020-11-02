Пермский театр оперы и балета запустил платную видеоплатформу

Пермский театр оперы и балета запустил платную платформу для показа своих постановок. Для просмотра доступны несколько балетных и оперных спектаклей, симфонические и камерные концерты. В ближайшее время на платформе будут выложены записи туров и гала-концерт лауреатов XVI Открытого конкурса артистов балета «Арабеск», который с 24 октября по 2 ноября проходит в Перми.Коллекция платформы будет регулярно пополняться. Здесь будут представлены архивные программы о легендарных артистах и событиях, изменивших ход театральной истории, а также виртуальные экскурсии, закулисье, проекты для детей и многое другое. Доступ к каждому событию на платформе на неделю стоит 1,5 доллара.Андрей Борисов, генеральный директор Пермского театра оперы и балета: "В нестабильной обстановке, когда театры из-за пандемии вынуждены ограничивать работу со зрителем в зале, эта платформа имеет особое значение. Мы будем предлагать аудитории для просмотра лучшее, что уже было показано на нашей сцене в разные годы, и новый онлайн-контент, который мы создаем прямо сейчас".