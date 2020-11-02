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Власти обсудили насущные вопросы Кудымкарского муниципального округа
Алексей Плотников, глава администрации Кудымкарского муниципального округа: «Проблему в этом году устранили. Ни у кого нет претензий, площадка принята, вопросов нет».Не все так гладко оказалось и с программой «Комплексное развитие сельских территорий». По нац проекту в округе должно было появиться 11 новых спортивных площадок, вновь подвел подрядчик. Сейчас контракт заключен с новым. Губернатор подчеркнул, что муниципальные власти должны четко следить за сроками исполнения контрактов и контролировать работу подрядчиков.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. «Коллеги, мы это обсуждали и хорошо помню, приняли решение провести это единой закупкой, поэтому подвести вас министерство не имеет права».Кроме того, поздно заключили контракт на установку уличного освещения. Сейчас активно ведутся работы в сёлах Самково, Ёгва, Степанова, Белоево, закончить планируют до конца ноября.
В Белоево уличное освещение должны установить на 3 улицах. Опоры уже завезли, часть поставили.
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