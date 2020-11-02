Власти обсудили насущные вопросы Кудымкарского муниципального округа

Вопросы Кудымкарского округа, не требующие отлагательств, обсудили в ходе системного часа, который регулярно проводит губернатор. Это вид совещаний, во время которого муниципальные власти не отчитываются, а рассказывают о том, что не могут сделать сами. В Кудымкарском муниципальном округе с опережением почти на год идёт реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов. За два года необходимо расселить 149 человек. На сегодня 44 человека уже переехали, для расселения еще 44 заключены договоры, еще 61 человек получат ключи в начале 2021 года. Ход реализации национальных проектов в округе - в центре внимания на совещании у главы региона. Вопросы возникли во время обсуждения нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Объект прошлого года - площадку для отдыха в селе Кува - удалось закончить только в этом году. Приемную комиссию не устроило качество работ.Алексей Плотников, глава администрации Кудымкарского муниципального округа: «Проблему в этом году устранили. Ни у кого нет претензий, площадка принята, вопросов нет».Не все так гладко оказалось и с программой «Комплексное развитие сельских территорий». По нац проекту в округе должно было появиться 11 новых спортивных площадок, вновь подвел подрядчик. Сейчас контракт заключен с новым. Губернатор подчеркнул, что муниципальные власти должны четко следить за сроками исполнения контрактов и контролировать работу подрядчиков.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края. «Коллеги, мы это обсуждали и хорошо помню, приняли решение провести это единой закупкой, поэтому подвести вас министерство не имеет права».Кроме того, поздно заключили контракт на установку уличного освещения. Сейчас активно ведутся работы в сёлах Самково, Ёгва, Степанова, Белоево, закончить планируют до конца ноября.В Белоево уличное освещение должны установить на 3 улицах. Опоры уже завезли, часть поставили.