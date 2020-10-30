Осталось 2 дня: водителям напоминают о важности прохождения техосмотра

Вот-вот откроется ловушка для невнимательных автовладельцев - неприятный сюрприз может ждать тех, кто приобрёл полисы ОСАГО в период самоизоляции.

Дело в том, что в последние полгода, по постановлению федерального правительства, их продавали без требования обязательного прохождения техосмотра. В том же документе прописано, что водитель обязан пройти ТО и предоставить диагностическую карту своей страховой компании до 31 октября этого года.

По данным Российского союза автостраховщиков, на сегодняшний день в стране это сделали только 20% от общего числа тех, кто купил полис с отсрочкой предоставления карты ТО. Между тем остаётся только два дня.

Александр Сидоров, автоюрист: "Если такой забывчивый водитель попадёт в ДТП и в данном ДТП окажется виновным, то страховая компания, конечно, выплату потерпевшему произведёт. Но через некоторое время (месяц или два) обязательно выставит регресс именно на этом основании, что в срок до 31 октября данные диагностической карты не были предоставлены».