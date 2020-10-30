В России чтят память жертв политических репрессий

В России сегодня чтят память жертв политических репрессий. Пермский край является одним из регионов, где эта тема воспринимается с особой остротой. Можно, конечно, говорить сегодня, что если бы не политические гонения, не побывал бы в Прикамье Осип Мандельштам, Варлам Шаламов не написал бы антироман "Вишера", не появилась бы в Перми знаменитая ныне на весь мир балетная школа. Но это все частности. А в общем и целом речь идет о тысячах человеческих судеб и жизней. Пусть и без выступлений, почти в полной тишине, состоялось возложение цветов к мемориалу, представляющему собой набатный колокол на бетонных опорах. Впрочем, непривычный формат не помешал узнать о работе, которую вели общественные организации весь 2020 год.Роберт Латыпов, председатель Пермского краевого отделения общества «Мемориал»: "Процесс реабилитации продолжается, мы выяснили, что часть списков людей, которые были арестованы по 58 статье, мы раньше думали, что они были переданы из архива ФСБ Свердловской области. Оказывается, что часть документов осталась в государственном архиве. Появятся новые имена".При том, что организаторы отказались от митинга, тем не менее пришли те, кого коснулся период политрепрессий, и даже группа школьников. Интерес есть, несмотря на то, что о некоторых моментах перед интервью напомнила преподаватель. Внимание сегодня приковано не только к людям, но и к местам, где могли происходить расстрелы. Есть мнение, что выстрелы звучали и здесь — возле СИЗО №1, бывшей тюрьмы НКВД, но, по официальной версии, это миф.Татьяна Марголина, член федеральной межведомственной группы по увековечению памяти жертв политических репрессий: "Официальные источники пока свидетельствуют о том, что людей увозили на исполнение приговоров - 12-й км на подъезде к Екатеринбургу. Там все регионы Урала видят следы расстрелянных когда-то людей. Общая цифра репрессированных 7474 человека - это, конечно, еще поле поиска".Одна из категорий жертв политрепрессий - раскулаченные. Им посвящена документальная выставка в пермском музее современного искусства. Пока она закрыта, но в 15:00 общество «Мемориал» планирует провести оттуда онлайн-трансляцию. В интернет переместились и другие события. Видеозаписи, связанные с проектом возвращения имен, появятся позже. На YouTube-канале "Пермские гражданские сезоны" можно посмотреть оперы "Один день Ивана Денисовича" и "Фиделио".