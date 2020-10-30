Россияне боятся потерять работу

Почти 75% россиян боятся потерять работу в 2021 г., показал опрос, который провели в 27 странах мира. На втором месте в списке расположилась Испания, 73% граждан этой страны опасаются потерять работу в наступающем году. В Малайзии опасения по этому поводу высказывают 71% граждан. Меньше других за свое место работы переживают граждане Германии (26%), Швеции (30%) и Нидерландов (36%).Как следует из данных исследования аналитической компании Ipsos, согласно среднему показателю работу боятся потерять 54% сотрудников по всему миру. В опросе приняли участие 12,4 тыс. граждан из 27 стран.