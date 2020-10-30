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Россияне боятся потерять работу
Как следует из данных исследования аналитической компании Ipsos, согласно среднему показателю работу боятся потерять 54% сотрудников по всему миру. В опросе приняли участие 12,4 тыс. граждан из 27 стран.
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