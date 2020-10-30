Владельцы щенков из муниципального приюта смогут бесплатно их стерилизовать

Как рассказали в Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, в соответствии с новым проектом договора щенки, выданные новым хозяевам, могут быть впоследствии бесплатно стерилизованы в муниципальном приюте. То есть, новый владелец сможет сначала забрать щенка, вырастить его, а по достижении определённого возраста привезти в приют, где собаке проведут процедуру стерилизации за счёт учреждения. Это позволит новым владельцам щенков сэкономить средства на ветеринарное обслуживание. Планируется, что воспользоваться возможностью бесплатной стерилизации щенков новые владельцы смогут после 10 ноября.Также в новом договоре указано, что совладелец обязывается принять, содержать, оказывать ветеринарное обслуживание и лечение животного, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, не допускать жестокого обращения с животным, выгуливать потенциально опасных собак на поводке и в наморднике. При этом специалисты приюта вправе контролировать условия содержания выданных животных и в случае ненадлежащего обращения вернуть его обратно.