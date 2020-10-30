← В краевом Минсоцразвития прокомментировали скандал с частным приютом для престарелых
Владельцы щенков из муниципального приюта смогут бесплатно их стерилизовать
Также в новом договоре указано, что совладелец обязывается принять, содержать, оказывать ветеринарное обслуживание и лечение животного, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, не допускать жестокого обращения с животным, выгуливать потенциально опасных собак на поводке и в наморднике. При этом специалисты приюта вправе контролировать условия содержания выданных животных и в случае ненадлежащего обращения вернуть его обратно.
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В краевом Минсоцразвития прокомментировали скандал с частным приютом для престарелых
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