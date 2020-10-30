В краевом Минсоцразвития прокомментировали скандал с частным приютом для престарелых.

Накануне в Кировском районе Перми выявлен действующий негосударственный незаконный приют "Добрые руки", в котором находились люди пожилого возраста, нуждающиеся в постоянном уходе и требующие медицинской помощи. В ходе проведения осмотра места происшествия следователями выявлено 12 постояльцев центра, кроме того установлено, что один из них скончался. Пожилых людей эвакуировали на машинах скорой помощи. «

"Ситуация находится на контроле министерства социального развития Пермского края. Эвакуированные из приюта люди взяты на социальное сопровождение – им оказывается необходимая помощь, в том числе медицинская, выявляются близкие родственники, решается вопрос о дальнейшем жизнеустройстве", - сообщили в краевом Минсоцравзития.

Напомним, следователи возбудили уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Местонахождение руководителя центра не установлено, она объявлена в розыск как подозреваемая. В центре изымается и изучается документация, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг, а также в органах министерства социального развития Пермского края, осуществляющих контроль за деятельностью таких организаций.