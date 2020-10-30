«Добрые руки» до гроба доведут? Следователи возбудили уголовные дела по факту смерти человека в пермском центре для престарелых

Следственными органами возбуждены уголовные дела по факту оказания лицам престарелого возраста услуг, не отвечающих требованиям безопасности их жизни и здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) и халатности, допущенной должностными лицами контролирующих органов (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, в центре временного пребывания пожилых людей «Добрые руки», расположенного в Перми, местная жительница с привлечением наемных работников организовала оказание гражданам престарелого возраста возмездных услуг по уходу за ними и предоставлению проживания в помещениях центра. Кроме того, услуги гражданам, которые в связи с возрастными особенностями и состоянием здоровья имеют сложности в выполнении ежедневных жизненных процедур и нуждаются в постоянном уходе и медицинском наблюдении, оказывались в отсутствие медицинского персонала и иных специалистов.

В ходе проведения осмотра места происшествия следователями выявлено 12 постояльцев центра, кроме того установлено, что один из них скончался.

В настоящее время все пожилые люди госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается квалифицированная помощь. Следователями осмотрены помещения центра, допрошены лица, наемные работники из числа обслуживающего их персонала. В центре изымается и изучается документация, содержащая сведения о перечне, технологии оказания и стоимости услуг, а также в органах министерства социального развития Пермского края, осуществляющих контроль за деятельностью таких организаций. Назначаются судебно-медицинские и иные необходимые судебные экспертизы. В связи с тем, что местонахождение руководителя центра не установлено, она объявлена в розыск как подозреваемая.