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На мясокомбинате в Кунгуре погибла работница
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту получения травм работницей мясокомбината в Кунгуре. ЧП произошло сегодня утром. Установлено, что работница мясокомбината, выполняя работу на упаковочной машине, получила смертельную травму. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, в настоящее время следователями проводится осмотра места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, изымается и изучается интересующая следствием документация, назначается судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки следователем будет принято законное процессуальное решение.
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