В России запретили курение кальянов в кафе и ресторанах

В России вступает запрет на курение кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах.Санкции предусмотрены как для рядовых нарушителей, так и для юридических лиц. Первым придется заплатить штраф от 500 до 1500 рублей, вторым- от 40 тыс. до 90 тысяч рублей.Также закон запрещает продажу любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также вводит ответственность за вовлечение детей и подростков - за то, что научили, дали попробовать или купили любую разновидность продукции с никотином.