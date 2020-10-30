В России запретили курение кальянов в кафе и ресторанах

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Также закон запрещает продажу любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, а также вводит ответственность за вовлечение детей и подростков - за то, что научили, дали попробовать или купили любую разновидность продукции с никотином.
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