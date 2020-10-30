Рост продолжается: в Пермском крае за сутки выявлено 165 случаев коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек проходит лечение в больницах, 94 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 13 374. Ежесуточный прирост больных составил 1,2% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 29 октября – 1,08).Из 165 новых инфицированных – 69 мужчин, 93 женщины и 3 ребёнка (2 девочки и мальчик). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 28 человек, 71 человек в возрасте 45-65, 63 человека старше 65 лет. Также за минувшие сутки в Прикамье от коронавируса скончались 4 человека. Общее число умерших от COVID-19 достигло 396 человек. Еще 260 человек скончались от сопутствующих заболеваний.