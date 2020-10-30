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Пандемия как время социальной ответственности бизнеса
Виктория Гусманова: "Если у меня нет книжки, я могу взять и в компьютере почитать. Заходишь и смотришь оценки, так удобней". Компьютер у Вики и еще у 13 учеников поселка Уральский появился благодаря акции комбината «Свеза». Еще весной, когда только началось дистанционное обучение, выяснилось, что треть всех школьников в поселке не имеют своего персонального компьютера. Так на комбинате решили поддержать своих соседей, а заодно оборудовали ноутбуками компьютерный класс в местной школе.
Андрей Худяков, директор школы п. Уральский: "Теперь мы имеем возможность основательно, более четко подойти в случае возникновения вновь дистанционного обучения к данной проблеме. Я думаю, мы более быстро, четко, организовано справимся с этой проблемой".
В условиях пандемии не забывают на комбинате и про медиков. С весны поставили в больницу более 400 комплектов средств индивидуальной защиты для врачей. А чтобы максимально обезопасить пациентов поликлиники, закупили еще и бесконтактные термометры, которыми теперь пользуются участковые терапевты и санитарки на входе. Екатерина Овчинникова, участковый терапевт: "Комбинат действительно помогает, так как большая часть населения работает на заводе. Периодически они нам помогают, доставляют маски, растворы, антисептики".
К безопасности на комбинате особое отношение. К средствам индивидуальной защиты здесь уже давно привыкли. О них напоминают каждый раз, когда проходишь мимо проходной.
Офисные работники практически все перешли на удаленный режим работы. Для всех остальных на входе работают тепловизоры, в помещениях установлены бактерицидные облучатели, есть все необходимое для дезинфекции.
Юлия Отегова, менеджер по корпоративным коммуникациям ООО «Свеза Уральский»: "Все эти меры приняты, чтобы обезопасить нас от вируса, опасной инфекции, а также для того чтобы мы адаптировались и максимально безболезненно вышли из сложившейся ситуации. Хотелось бы, чтобы население проявило свою социальную ответственность и обезопасило себя и окружающих".
Так и Вика с бабушкой при необходимости готова вновь вернуться на дистанционку. Впрочем, ослабление пандемии все равно было бы лучшим подарком.
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