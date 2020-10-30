Пандемия как время социальной ответственности бизнеса

В поселке Уральский руководство местного комбината осознало, что 2020 год - лучшее время, чтобы продемонстрировать социальную ответственность своего бизнеса. И это очень пригодилось местным жителям. Проблемы, которые подкидывала пандемия людям, постоянно помогало решать предприятие. Только доучившись до шестого класса, Вика Гусманова получила свой первый домашний компьютер. До этого, во время дистанционного обучения, было особенно тяжело, спасали только телефон и подружки. Теперь изучает новые возможности в образовании.Виктория Гусманова: "Если у меня нет книжки, я могу взять и в компьютере почитать. Заходишь и смотришь оценки, так удобней". Компьютер у Вики и еще у 13 учеников поселка Уральский появился благодаря акции комбината «Свеза». Еще весной, когда только началось дистанционное обучение, выяснилось, что треть всех школьников в поселке не имеют своего персонального компьютера. Так на комбинате решили поддержать своих соседей, а заодно оборудовали ноутбуками компьютерный класс в местной школе.Андрей Худяков, директор школы п. Уральский: "Теперь мы имеем возможность основательно, более четко подойти в случае возникновения вновь дистанционного обучения к данной проблеме. Я думаю, мы более быстро, четко, организовано справимся с этой проблемой".В условиях пандемии не забывают на комбинате и про медиков. С весны поставили в больницу более 400 комплектов средств индивидуальной защиты для врачей. А чтобы максимально обезопасить пациентов поликлиники, закупили еще и бесконтактные термометры, которыми теперь пользуются участковые терапевты и санитарки на входе. Екатерина Овчинникова, участковый терапевт: "Комбинат действительно помогает, так как большая часть населения работает на заводе. Периодически они нам помогают, доставляют маски, растворы, антисептики".К безопасности на комбинате особое отношение. К средствам индивидуальной защиты здесь уже давно привыкли. О них напоминают каждый раз, когда проходишь мимо проходной.Офисные работники практически все перешли на удаленный режим работы. Для всех остальных на входе работают тепловизоры, в помещениях установлены бактерицидные облучатели, есть все необходимое для дезинфекции.Юлия Отегова, менеджер по корпоративным коммуникациям ООО «Свеза Уральский»: "Все эти меры приняты, чтобы обезопасить нас от вируса, опасной инфекции, а также для того чтобы мы адаптировались и максимально безболезненно вышли из сложившейся ситуации. Хотелось бы, чтобы население проявило свою социальную ответственность и обезопасило себя и окружающих".Так и Вика с бабушкой при необходимости готова вновь вернуться на дистанционку. Впрочем, ослабление пандемии все равно было бы лучшим подарком.