В Перми прошла большая встреча добровольцев

В Перми накануне собрались люди из самых разных волонтерских организаций. Только сейчас у них появилась возможность рассказать о себе и своих добрых делах журналистам. Добровольцы использовали встречу для того, чтобы пригласить в свои ряды будущих коллег. Они считают, что еще рано расслабляться. Вместе с хоккеем в списке любимых занятий у Алексея - рыбалка, это кроме того, что ещё он любит музыку и учит ей ребят в Губахинском детско-юношеском центре. Когда же в ситуации с коронавирусом потребовалась помощь волонтёров - решил в стороне не оставаться, вместе с женой начал помогать людям.Алексей Алексеев: "Развозили лекарства людям, развозили продукты, памятные медали и значки к 9 мая".Сегодня Алексей стал участником большой встречи. Это добровольцы ОНФ, волонтёры-медики, и представители волонтёрского центра региональной приёмной председателя партии «Единая Россия», куда, как раз входит Алексей. Среди прочих он получил благодарственное письмо от президента и памятную медаль.Партийный волонтёрский центр начал свою работу 24 марта, возглавил его руководитель приёмной Александр Бойченко, а глава региона Дмитрий Махонин, который возглавил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом - в первые дни побывал в гостях, пообщался с волонтёрами.Волонтёров оказалось немало, точно так же, как и работы - доставка продуктов, лекарств, консультационная помощь пермякам и жителям края. На сегодняшний день почти 80 тысяч обращений, в приёмной говорят, что ресурс для такой работы был и есть.Елена Савельева, координатор волонтёрского центра региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Такие волонтёрские центры были организованы во всех субъектах Российской Федерации. Почему это был правильный шаг? У нас уже была создана вся инфраструктура, это наша работа, мы ежедневно занимаемся работой с обращениями граждан на площадке региональной приёмной". С начала пандемии, с центром в Перми, по краю было организовано 52 волонтёрских штаба, и общаясь с коллегами и журналистами, представители приёмной рассказали, что с марта проведено более десятка благотворительных акций совместных с предприятиями партнёрами.Отдельное внимание в работе центра уделяют выявлению людей старшего поколения, тех, кто нуждается в посторонней помощи. На сегодняшний день выявлено 149 человек, данные о них направлены социальным участковым регионального Минсоцразвития.Что касается такого формата общения, договорились встречаться регулярно. Сейчас помощь добровольцев не менее востребована, чем в первые месяцы пандемии, так что в волонтёрском центре ждут звонков от тех, кому эта помощь необходима.