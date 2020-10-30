← "Хвать сумку и ходу дал". В Перми задержан мужчина, ограбивший пенсионерку
В Перми прошла большая встреча добровольцев
Алексей Алексеев: "Развозили лекарства людям, развозили продукты, памятные медали и значки к 9 мая".
Сегодня Алексей стал участником большой встречи. Это добровольцы ОНФ, волонтёры-медики, и представители волонтёрского центра региональной приёмной председателя партии «Единая Россия», куда, как раз входит Алексей. Среди прочих он получил благодарственное письмо от президента и памятную медаль.
Партийный волонтёрский центр начал свою работу 24 марта, возглавил его руководитель приёмной Александр Бойченко, а глава региона Дмитрий Махонин, который возглавил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом - в первые дни побывал в гостях, пообщался с волонтёрами.
Волонтёров оказалось немало, точно так же, как и работы - доставка продуктов, лекарств, консультационная помощь пермякам и жителям края. На сегодняшний день почти 80 тысяч обращений, в приёмной говорят, что ресурс для такой работы был и есть.
Елена Савельева, координатор волонтёрского центра региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае: "Такие волонтёрские центры были организованы во всех субъектах Российской Федерации. Почему это был правильный шаг? У нас уже была создана вся инфраструктура, это наша работа, мы ежедневно занимаемся работой с обращениями граждан на площадке региональной приёмной". С начала пандемии, с центром в Перми, по краю было организовано 52 волонтёрских штаба, и общаясь с коллегами и журналистами, представители приёмной рассказали, что с марта проведено более десятка благотворительных акций совместных с предприятиями партнёрами.
Отдельное внимание в работе центра уделяют выявлению людей старшего поколения, тех, кто нуждается в посторонней помощи. На сегодняшний день выявлено 149 человек, данные о них направлены социальным участковым регионального Минсоцразвития.
Что касается такого формата общения, договорились встречаться регулярно. Сейчас помощь добровольцев не менее востребована, чем в первые месяцы пандемии, так что в волонтёрском центре ждут звонков от тех, кому эта помощь необходима.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
"Хвать сумку и ходу дал". В Перми задержан мужчина, ограбивший пенсионерку
Пермяков приглашают принять участие в военно-патриотической игре «Зарница»
В Перми отремонтирован сквер возле планетария
В Прикамье заработали колл-центры для больных коронавирусом в легкой форме
Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным
В честь 90-летия ПГАТУ лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и награды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2020
«Фотографика. Пермь»: новая выставка в Пермской Арт-резиденции
Юрий Уткин провел прямую линию в городском call-центре
Со стаканом на крыше: в Перми прошел конкурс на лучшего таксиста
Добавить комментарий: