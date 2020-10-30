В Перми отремонтирован сквер возле планетария. Как сообщили в администрации Мотовилихинского района Перми, в сквере проведен текущий ремонт. Полностью обновлено покрытие пешеходной зоны и площадок – здесь уложена тротуарная плитка. Пешеходная зона связывает между собой цирк и планетарий, поэтому при ремонте объекта была использована концепция, отражающая форму этих зданий в виде округлых площадок для отдыха.Подрядчик также отремонтировал газоны. На месте старых тропок проложены полноценные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, чтобы сделать максимально комфортным передвижение людей. По периметру газона со стороны жилых домов и по улице Крупской установлено металлическое ограждение.В сквере появились новые малые архитектурные формы: современные полукруглые скамьи и декоративные сферы различного диаметра, символизирующие планеты солнечной системы. Цветники на площадках отдыха представлены в виде приподнятых клумб, которые облицованы декоративным камнем. Приёмка объекта состоялась, сейчас подрядчик устраняет незначительные недочёты.