В Перми отремонтирован сквер возле планетария

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Подрядчик также отремонтировал газоны. На месте старых тропок проложены полноценные пешеходные дорожки с плиточным покрытием, чтобы сделать максимально комфортным передвижение людей. По периметру газона со стороны жилых домов и по улице Крупской установлено металлическое ограждение.
В сквере появились новые малые архитектурные формы: современные полукруглые скамьи и декоративные сферы различного диаметра, символизирующие планеты солнечной системы. Цветники на площадках отдыха представлены в виде приподнятых клумб, которые облицованы декоративным камнем. Приёмка объекта состоялась, сейчас подрядчик устраняет незначительные недочёты.
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