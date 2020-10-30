← Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным
В Прикамье заработали колл-центры для больных коронавирусом в легкой форме
Удаленное медицинское сопровождение ведут квалифицированные врачи, которые регулярно обзванивают инфицированных и уточняют их самочувствие. А техническую и организационную помощь колл-центрам оказывает Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ) Пермского края.
Подсказать точный номер подходящего центра по телемедицинскому сопровождению могут специалисты единой горячей линии по коронавирусу и ОРВИ Прикамья: +7 (342) 258-07-87.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский край закупит 25 тысяч подарков новорожденным
В честь 90-летия ПГАТУ лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма и награды
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.10.2020
«Фотографика. Пермь»: новая выставка в Пермской Арт-резиденции
Юрий Уткин провел прямую линию в городском call-центре
Со стаканом на крыше: в Перми прошел конкурс на лучшего таксиста
У пермской лужи появилась страничка в Instagram
В Ленинском районе Перми открылась муниципальная ярмарка
В Перми завершается установка новых камер фотовидеофиксации на 18 участках дорог
РЭО ГИБДД меняет режим работы
Добавить комментарий: