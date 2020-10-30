Пермяков приглашают принять участие в военно-патриотической игре «Зарница»

С 2 по 24 ноября в Перми в онлайн-формате пройдет районный этап военно-спортивной игры «Зарница. Пермь – 2020». Она проводится в два этапа – районный и городской. Городской этап является отборочным для участия в краевой юнармейской военно-спортивной игре «Зарница. Прикамье».Принять участие в мероприятии смогут команды школьников, воспитанников спортивных и патриотических объединений из 10 человек в возрасте 14-15 лет.Городской этап пройдет – 3 декабря. В него попадут команды, занявшие первые три места в районном этапе. В ходе этого этапа ребятам предстоит пройти военно-исторический квест и продемонстрировать оказание доврачебной помощи.Впервые «Зарница», игра советской молодежи, официально была признана в СССР в 1967 году. Ее автором является учительница из Пермской области Зоя Васильевна Кротова. Она же разработала и правила игры.