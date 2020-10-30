Пермяков приглашают принять участие в военно-патриотической игре «Зарница»
Принять участие в мероприятии смогут команды школьников, воспитанников спортивных и патриотических объединений из 10 человек в возрасте 14-15 лет.
Городской этап пройдет – 3 декабря. В него попадут команды, занявшие первые три места в районном этапе. В ходе этого этапа ребятам предстоит пройти военно-исторический квест и продемонстрировать оказание доврачебной помощи.
Впервые «Зарница», игра советской молодежи, официально была признана в СССР в 1967 году. Ее автором является учительница из Пермской области Зоя Васильевна Кротова. Она же разработала и правила игры.
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